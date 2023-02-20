Талибан собирается превратить брошенные военные базы в особые экономические зоны

Брошенные в Афганистане иностранные военные базы будут превращены в деловые и торговые центры для содействия экономическому росту страны.

Брошенные в Афганистане иностранные военные базы будут превращены в деловые и торговые центры для содействия экономическому росту страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такое решение приняло руководство движения Талибан.

Заместитель председателя временного афганского правительства по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар распорядился постепенно взять под контроль оставшиеся военные базы иностранных сил и преобразовать их в особые экономические зоны.

Отмечается, что изменения в первую очередь затронут базы в Кабуле и северной афганской провинции Балх. Среди них база Баграм, которая расположена в 70 км к северу от Кабула.

В течение почти 20 лет база Баграм служила "мозговым центром контртеррористических операций США против боевиков террористической организации "Аль-Каида" в Афганистане и военных операций против Талибана.