"Талибан" сделал предупреждение США

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" обвинило Соединенные Штаты в том, что их беспилотные летательные аппараты незаконно вторглись в афганское воздушное пространство

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" обвинило Соединенные Штаты в том, что их беспилотные летательные аппараты незаконно вторглись в афганское воздушное пространство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано во вторник в Twitter на странице представителя радикалов Забихуллы Муджахида.

"США нарушили суверенитет "Исламского эмирата Афганистан" [используемое талибами название государства], а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство. Подобные инциденты должны пресекаться. Призываем США придерживаться Дохийских соглашений [между талибами и Вашингтоном]. В противном случае это чревато последствиями", - указывается в сообщении.