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"Талибан" сделал предупреждение США

"Талибан" сделал предупреждение США Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" обвинило Соединенные Штаты в том, что их беспилотные летательные аппараты незаконно вторглись в афганское воздушное пространство
Другие страны
28 сентября 2021 г. 20:46
Талибан сделал предупреждение США
Забихулла Муджахид

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" обвинило Соединенные Штаты в том, что их беспилотные летательные аппараты незаконно вторглись в афганское воздушное пространство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано во вторник в Twitter на странице представителя радикалов Забихуллы Муджахида.

"США нарушили суверенитет "Исламского эмирата Афганистан" [используемое талибами название государства], а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство. Подобные инциденты должны пресекаться. Призываем США придерживаться Дохийских соглашений [между талибами и Вашингтоном]. В противном случае это чревато последствиями", - указывается в сообщении.

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