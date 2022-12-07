Талибан провел первую публичную казнь после захвата власти

В Афганистане талибы впервые после прихода к власти в 2021 году провели публичную казнь. Приговоренным к смерти оказался мужчина, обвиняемый в убийстве человека.
Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.
Преступление, за которое казнили мужчину, было совершено пять лет назад.
На казни присутствовали сотни зрителей, а также должностные лица государства, согласно заявлению одного из представителей правительства страны Забихуллы Муджахида.
Муджахид отметил, что решение о смертном приговоре было принято "очень осмотрительно" и согласовано с тремя судами.
Власти заявили, что намерены продолжать жесткую политику государства.