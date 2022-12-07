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Талибан провел первую публичную казнь после захвата власти

Талибан провел первую публичную казнь после захвата власти В Афганистане талибы впервые после прихода к власти в 2021 году провели публичную казнь. Приговоренным к смерти оказался мужчина, обвиняемый в убийстве человека.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 16:29
Талибан провел первую публичную казнь после захвата власти

В Афганистане талибы впервые после прихода к власти в 2021 году провели публичную казнь. Приговоренным к смерти оказался мужчина, обвиняемый в убийстве человека.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.

Преступление, за которое казнили мужчину, было совершено пять лет назад.

На казни присутствовали сотни зрителей, а также должностные лица государства, согласно заявлению одного из представителей правительства страны Забихуллы Муджахида.

Муджахид отметил, что решение о смертном приговоре было принято "очень осмотрительно" и согласовано с тремя судами.

Власти заявили, что намерены продолжать жесткую политику государства.

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Версия на английском языке Taliban carry out 1st public execution since Afghan takeover

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