Талибан просит международное сообщество дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их власти

Международное сообщество должно дать захватившему власть в Афганистане движению Талибан 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил назначенный талибами министр экономики во временном правительстве страны Кари Дин Мохаммад Ханиф.
"Мы не просим мир помогать нам или сотрудничать с нами, как это делал прежний режим. Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет", - приводит его слова член комиссии радикалов по культуре Инамулла Самангани на своей странице в Twitter.