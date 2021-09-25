Талибан просит международное сообщество дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их власти

Талибан просит международное сообщество дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их власти

Международное сообщество должно дать захватившему власть в Афганистане движению Талибан 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении.

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