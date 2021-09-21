"Талибан" призвал привлечь США к ответственности

Пресс-секретарь движения "Талибан" Забиулла Муджахид призвал привлечь США к ответственности за события прошлых лет.

Пресс-секретарь движения "Талибан" Забиулла Муджахид призвал привлечь США к ответственности за события прошлых лет.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом Муджахид заявил в интервью китайским СМИ, комментируя авиаудар США в Кабуле 29 августа, в результате которого погибли 10 человек, в том числе 7 детей.

По его словам, это не единственный подобный случай, когда жертвами действий США становились мирные жители.

"США вот уже 20 лет убивают мирных граждан в Афганистане", - сказал представитель талибов, назвав действия Вашингтона нарушением прав человека.

Муджахид отметил, что подобные события приводят к гуманитарной катастрофе.

"США должны быть привлечены к ответственности за события прошлых лет. Чтобы возместить убийство и давление, они должны начать сотрудничать с афганским народом", - подчеркнул пресс-секретарь.