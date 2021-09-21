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"Талибан" призвал привлечь США к ответственности

"Талибан" призвал привлечь США к ответственности Пресс-секретарь движения "Талибан" Забиулла Муджахид призвал привлечь США к ответственности за события прошлых лет.
Другие страны
21 сентября 2021 г. 08:19
Талибан призвал привлечь США к ответственности
Забиулла Муджахид

Пресс-секретарь движения "Талибан" Забиулла Муджахид призвал привлечь США к ответственности за события прошлых лет.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом Муджахид заявил в интервью китайским СМИ, комментируя авиаудар США в Кабуле 29 августа, в результате которого погибли 10 человек, в том числе 7 детей.

По его словам, это не единственный подобный случай, когда жертвами действий США становились мирные жители.

"США вот уже 20 лет убивают мирных граждан в Афганистане", - сказал представитель талибов, назвав действия Вашингтона нарушением прав человека.

Муджахид отметил, что подобные события приводят к гуманитарной катастрофе.

"США должны быть привлечены к ответственности за события прошлых лет. Чтобы возместить убийство и давление, они должны начать сотрудничать с афганским народом", - подчеркнул пресс-секретарь.

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Версия на английском языке US must be held accountable, Taliban say
Версия на азербайджанском языке “Taliban” ABŞ-ı məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb

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