"Талибан" провел в Дохе встречу с дипломатами США

Делегация движения Талибан провела в субботу в Дохе встречу с американскими дипломатами.

Делегация движения "Талибан" провела в субботу в Дохе встречу с американскими дипломатами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

"Делегация "Исламского эмирата Афганистан" (название государства, используемое Талибаном) провела в столице Катара переговоры со своими американскими коллегами. Контакты продолжатся до окончания сегодняшнего дня, а также завтра. В ходе беседы мы сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи [Кабулу] и реализации Дохийского соглашения [между Вашингтоном и Талибаном]", - приводит телеканал слова Амир Хана Моттаки, который был назначен "Талибаном" на должность главы МИД в стране.

В ходе встречи Талибан "предложил американской стороне открыть новую страницу [в отношениях] между Кабулом и Вашингтоном", но при этом призвало американцев "уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела".