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"Талибан" провел в Дохе встречу с дипломатами США

"Талибан" провел в Дохе встречу с дипломатами США Делегация движения Талибан провела в субботу в Дохе встречу с американскими дипломатами.
Другие страны
9 октября 2021 г. 17:05
Талибан провел в Дохе встречу с дипломатами США

Делегация движения "Талибан" провела в субботу в Дохе встречу с американскими дипломатами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

"Делегация "Исламского эмирата Афганистан" (название государства, используемое Талибаном) провела в столице Катара переговоры со своими американскими коллегами. Контакты продолжатся до окончания сегодняшнего дня, а также завтра. В ходе беседы мы сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи [Кабулу] и реализации Дохийского соглашения [между Вашингтоном и Талибаном]", - приводит телеканал слова Амир Хана Моттаки, который был назначен "Талибаном" на должность главы МИД в стране.

В ходе встречи Талибан "предложил американской стороне открыть новую страницу [в отношениях] между Кабулом и Вашингтоном", но при этом призвало американцев "уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела".

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Версия на английском языке US diplomats meet with senior Taliban officials 
Версия на азербайджанском языке ABŞ diplomatları "Taliban" nümayəndələri ilə görüşüb

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