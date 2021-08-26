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"Талибан" осудил взрыв у аэропорта Кабула

"Талибан" осудил взрыв у аэропорта Кабула Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" решительно осуждает произошедшие возле здания аэропорта Кабула взрывы, в результате которых погибли не менее 40 человек и еще 120 пострадали, и обещает привлечь виновных к ответственности.
Другие страны
26 августа 2021 г. 21:41
Талибан осудил взрыв у аэропорта Кабула

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" решительно осуждает произошедшие возле здания аэропорта Кабула взрывы, в результате которых погибли не менее 40 человек и еще 120 пострадали, и обещает привлечь виновных к ответственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг представитель радикалов Забихулла Муджахид.

"Исламский эмират Афганистан" решительно осуждает взрывы, которые произошли в районе аэропорта Кабула, где силы США несут ответственность за безопасность. Мы уделяем пристальное внимание безопасности и защите своего народа, и все виновные за это преступление будут найдены и строго наказаны", - написал он на своей странице в Twitter.

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