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"Талибан" охраняет объекты ООН в Афганистане

"Талибан" охраняет объекты ООН в Афганистане Движение "Талибан" охраняет объекты ООН в Афганистане.
Другие страны
27 августа 2021 г. 06:31
Талибан охраняет объекты ООН в Афганистане
Стефан Дюжаррик

Движение "Талибан" охраняет объекты ООН в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, в международной организации исходят из того, что именно фактические власти страны несут ответственность за безопасность учреждений.

"Снаружи ответственность по охране объектов несут де-факто власти - "Талибан". Везде власти, контролирующие территории, ответственны за обеспечение безопасности персонала ООН, - сказал он. - Афганская национальная полиция и другие (охраняли) комплекс ООН. Но события последней недели изменили ситуацию. Они (талибы) несут ответственность по поддержанию безопасности объектов, персонала ООН... Эта ответственность основана на международном праве, они являются де-факто властями, ответственными за обеспечение неприкосновенности наших объектов". Дюжаррик также подтвердил, что "Талибан" согласился предоставить доступ временно перемещенных лиц к продовольственной помощи ООН.

На вопрос о влиянии взрывов около аэропорта Кабула на гуманитарную миссию организации, Дюжаррик отметил: "Это может оказать влияние и может не оказать. Ситуация в целом вызывает беспокойство. Беспокоит с точки зрения страдания людей, того, как это может повлиять на гуманитарную ситуацию". "Ситуация развивается очень быстро", - сказал представитель генсека.

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