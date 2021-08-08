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"Талибан" объявил о захвате центра провинции Тахар

"Талибан" объявил о захвате центра провинции Тахар Талибы объявили о захвате города Талукана, который расположен на северо-востоке Афганистана в провинции Тахар.
Другие страны
8 августа 2021 г. 20:27
Талибан объявил о захвате центра провинции Тахар

Талибы объявили о захвате города Талукана, который расположен на северо-востоке Афганистана в провинции Тахар.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

Так, провинция Тахар была полностью захвачена, включая резиденцию губернатора, разведывательный центр, штаб полиции, тюрьму и прочие государственные учреждения.

Власти Афганистана пока не прокомментировали данное заявление.

По словам З.Муджахида, после четырех дней осады взят и город Сари-Пуль.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" Əfqanıstanın Tahar əyalətinin mərkəzini ələ keçirdiyini bildirib

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