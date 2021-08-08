"Талибан" объявил о захвате центра провинции Тахар

Талибы объявили о захвате города Талукана, который расположен на северо-востоке Афганистана в провинции Тахар.
Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь движения "Талибан" Забиулла Муджахид.
Так, провинция Тахар была полностью захвачена, включая резиденцию губернатора, разведывательный центр, штаб полиции, тюрьму и прочие государственные учреждения.
Власти Афганистана пока не прокомментировали данное заявление.
По словам З.Муджахида, после четырех дней осады взят и город Сари-Пуль.