"Талибан" объявил о захвате центра провинции Тахар

Талибы объявили о захвате города Талукана, который расположен на северо-востоке Афганистана в провинции Тахар.

Талибы объявили о захвате города Талукана, который расположен на северо-востоке Афганистана в провинции Тахар.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

Так, провинция Тахар была полностью захвачена, включая резиденцию губернатора, разведывательный центр, штаб полиции, тюрьму и прочие государственные учреждения.

Власти Афганистана пока не прокомментировали данное заявление.

По словам З.Муджахида, после четырех дней осады взят и город Сари-Пуль.