О нас

"Талибан" не считает ИГИЛ серьезной угрозой для Афганистана

"Талибан" не считает ИГИЛ серьезной угрозой для Афганистана Движение "Талибан", находящееся у власти в Афганистане, заверяет, что террористическая группировка ИГИЛ потерпела поражение и соответственно не имеет сильных позиций в стране.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 00:01
Талибан не считает ИГИЛ серьезной угрозой для Афганистана

Движение "Талибан", находящееся у власти в Афганистане, заверяет, что террористическая группировка ИГИЛ потерпела поражение и соответственно не имеет сильных позиций в стране.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, об этом заявил представитель сформированного талибами руководства Афганистана Хамдулла Фитрат.

"Мы не согласны со всеми сообщениями, в которых ИГИЛ называют угрозой и опасностью (для Афганистана - ред.). ИГИЛ потерпело поражение, его логова уничтожены, и оно не может вербовать сторонников", - подчеркнул он.

Фитрат также выступил с критикой ООН, обвинив ее в распространении ложных сообщений о присутствии ИГИЛ в Афганистане и возможностях группировки совершать нападения на другие страны с ее территории.

Напомним, что в понедельник террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в афганской столице, в результате чего погибли шесть человек. По данным EFE, ответственность за теракт взяла на себя как раз группировка ИГИЛ.

Согласно опубликованному в январе 2024 года докладу генсека ООН Антониу Гутерриша, угроза со стороны ИГИЛ в Афганистане "остается высокой".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Taliban” İŞİD-i Əfqanıstan üçün ciddi təhlükə hesab etmir

Экслюзивные новости

SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi