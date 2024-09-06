"Талибан" не считает ИГИЛ серьезной угрозой для Афганистана

Движение "Талибан", находящееся у власти в Афганистане, заверяет, что террористическая группировка ИГИЛ потерпела поражение и соответственно не имеет сильных позиций в стране.

Движение "Талибан", находящееся у власти в Афганистане, заверяет, что террористическая группировка ИГИЛ потерпела поражение и соответственно не имеет сильных позиций в стране.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, об этом заявил представитель сформированного талибами руководства Афганистана Хамдулла Фитрат.

"Мы не согласны со всеми сообщениями, в которых ИГИЛ называют угрозой и опасностью (для Афганистана - ред.). ИГИЛ потерпело поражение, его логова уничтожены, и оно не может вербовать сторонников", - подчеркнул он.

Фитрат также выступил с критикой ООН, обвинив ее в распространении ложных сообщений о присутствии ИГИЛ в Афганистане и возможностях группировки совершать нападения на другие страны с ее территории.

Напомним, что в понедельник террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в афганской столице, в результате чего погибли шесть человек. По данным EFE, ответственность за теракт взяла на себя как раз группировка ИГИЛ.

Согласно опубликованному в январе 2024 года докладу генсека ООН Антониу Гутерриша, угроза со стороны ИГИЛ в Афганистане "остается высокой".