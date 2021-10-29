"Талибан" назначил нового президента Академии наук Афганистана

Радикальное движение "Талибан" назначило нового президента Академии наук Афганистана.
"Шейх мавлави (звание в иерархии талибов, обозначающее муллу, который получил специальное религиозное образование, - ред.) Фаридуддин Махмуд назначен новым президентом Академии наук (Афганистана)", - указывается в тексте.
Из открытых источников о Махмуде известно, что он родился в городе Шаран, административном центре провинции Пактика на юго-востоке страны, и получил религиозное образование в Пакистане. В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане, Махмуд занимал должности губернатора Пактики, а также заместителя председателя Академии наук Афганистана по гуманитарным вопросам. Он сменил на нынешнем посту 44-летнего доктора философии Абдул Захира Шакиба, возглавлявшего указанное заведение с 2018 года.