"Талибан" назначил нового президента Академии наук Афганистана

Радикальное движение "Талибан" назначило нового президента Академии наук Афганистана.

Радикальное движение "Талибан" назначило нового президента Академии наук Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cообщение об этом опубликовано в четверг в Twitter на странице представителя талибов, заместителя министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихуллы Муджахида.

"Шейх мавлави (звание в иерархии талибов, обозначающее муллу, который получил специальное религиозное образование, - ред.) Фаридуддин Махмуд назначен новым президентом Академии наук (Афганистана)", - указывается в тексте.

Из открытых источников о Махмуде известно, что он родился в городе Шаран, административном центре провинции Пактика на юго-востоке страны, и получил религиозное образование в Пакистане. В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане, Махмуд занимал должности губернатора Пактики, а также заместителя председателя Академии наук Афганистана по гуманитарным вопросам. Он сменил на нынешнем посту 44-летнего доктора философии Абдул Захира Шакиба, возглавлявшего указанное заведение с 2018 года.