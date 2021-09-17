"Талибан" начинает переговоры с силами сопротивления Афганистана

Переговоры между силами сопротивления Афганистана и движением "Талибан" пройдут в Душанбе при посредничестве Таджикистана и Пакистана.

Переговоры между силами сопротивления Афганистана и движением "Талибан" пройдут в Душанбе при посредничестве Таджикистана и Пакистана.

Как передает Report на сайт главы государства, об этом по результатам переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом рассказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Скорейшее устранение конфликта и напряженности в провинции Панджшер путем объявления прекращения огня и открытия дорог для оказания гуманитарной помощи населению региона является сегодня одной из важнейших задач. Таджикистан и Пакистан договорились приложить все усилия для достижения этих целей", - указано в сообщении.