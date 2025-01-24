"Талибан": МУС не должен навязывать миру свою трактовку прав человека

Министерство иностранных дел Афганистана, сформированное находящимся у власти в стране радикальным движением "Талибан", призвало Международный уголовный суд (МУС) оставить попытки навязать всему миру свою трактовку прав человека.

Министерство иностранных дел Афганистана, сформированное находящимся у власти в стране радикальным движением "Талибан", призвало Международный уголовный суд (МУС) оставить попытки навязать всему миру свою трактовку прав человека.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД, распространенном в соцсетях.

"Эта структура не должна предпринимать попытки навязать особую трактовку прав человека всему миру, а также игнорировать религиозные и национальные ценности [других народов]", - отмечается в заявлении.

В ведомстве назвали действия прокурора МУС неправомерными и "подрывающими и без того слабый авторитет этой структуры".

Напомним, что прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачу ордера на арест лидера движения "Талибан" и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани.