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"Талибан" контролирует около 50-70 процентов территории Афганистана

"Талибан" контролирует около 50-70 процентов территории Афганистана Боевики движения "Талибан" установили контроль над двумя районами в провинциях Балх и Саманган на севере Афганистана.
Другие страны
21 июня 2021 г. 07:16
Талибан контролирует около 50-70 процентов территории Афганистана

Боевики движения "Талибан" установили контроль над двумя районами в провинциях Балх и Саманган на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил глава местного совета провинции Балх Мухаммед Афзал Хадид.

Так, боевики совершили нападение на район Чарбулак в Балхе, в результате талибам удалось установить контроль над районом. Силы безопасности были вынуждены отступить.

Замглавы местного совета провинции Саманган Хашим Сервери в свою очередь заявил, что под контроль талибов перешел район Дере-и Суф Бала.

Несмотря на усилия по установлению мира в Афганистане, насилие в стране не прекращается.

Афганские власти считают, что насилие и нестабильность усилились после того, как начался процесс вывода из страны иностранных войск.

По данным Совета национальной безопасности Афганистана, только в мае текущего года боевики из движения "Талибан" совершили 1 455 вооруженных нападений.

В целом за последние 2 месяца под контроль талибов перешли 25 районов.

По данным ООН, "Талибан" контролирует около 50-70 процентов территории Афганистана.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" Əfqanıstan ərazisinin 50-70 %-ə nəzarəti ələ keçirdi

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