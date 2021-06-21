"Талибан" контролирует около 50-70 процентов территории Афганистана

Боевики движения "Талибан" установили контроль над двумя районами в провинциях Балх и Саманган на севере Афганистана.

Боевики движения "Талибан" установили контроль над двумя районами в провинциях Балх и Саманган на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщил глава местного совета провинции Балх Мухаммед Афзал Хадид.

Так, боевики совершили нападение на район Чарбулак в Балхе, в результате талибам удалось установить контроль над районом. Силы безопасности были вынуждены отступить.

Замглавы местного совета провинции Саманган Хашим Сервери в свою очередь заявил, что под контроль талибов перешел район Дере-и Суф Бала.

Несмотря на усилия по установлению мира в Афганистане, насилие в стране не прекращается.

Афганские власти считают, что насилие и нестабильность усилились после того, как начался процесс вывода из страны иностранных войск.

По данным Совета национальной безопасности Афганистана, только в мае текущего года боевики из движения "Талибан" совершили 1 455 вооруженных нападений.

В целом за последние 2 месяца под контроль талибов перешли 25 районов.

По данным ООН, "Талибан" контролирует около 50-70 процентов территории Афганистана.