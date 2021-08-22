"Талибан": Экс-глава МИД Афганистана вернется в страну

Министр иностранных дел прежнего правительства Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар вернется в страну.

Министр иностранных дел прежнего правительства Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар вернется в страну.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан".

По его словам, представители движения "связались с бывшим главой МИД Ханифом Атмаром и он вернется в Афганистан".

Представитель движения добавил, что талибы "ведут переговоры с другими бывшими официальными лицами афганских властей по поводу их возвращения в страну". Он также подтвердил, что талибы "проводят серьезные встречи со всеми сторонами с целью формирования правительства с широким представительством".