"Талибан": Экс-глава МИД Афганистана вернется в страну

Министр иностранных дел прежнего правительства Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар вернется в страну.
Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал
По его словам, представители движения "связались с бывшим главой МИД Ханифом Атмаром и он вернется в Афганистан".
Представитель движения добавил, что талибы "ведут переговоры с другими бывшими официальными лицами афганских властей по поводу их возвращения в страну". Он также подтвердил, что талибы "проводят серьезные встречи со всеми сторонами с целью формирования правительства с широким представительством".