Тактические учения еврокорпуса НАТО начались на Балтийском побережье Польши

Порядка тысячи военнослужащих 12 стран НАТО участвуют в учениях, проходящих на Балтийском побережье Польши.

Порядка тысячи военнослужащих 12 стран НАТО участвуют в учениях, проходящих на Балтийском побережье Польши.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило в среду агентство PAP.

"В тактических учениях EURETEX 24 принимают участие около тысячи военнослужащих", - говорится в сообщении.

"EURETEX 24 - это тактические учения, проводимые раз в два года непосредственно Еврокорпусом. В этом году 16-е мероприятие пройдет в Учебном центре Сухопутных войск в Дравско-Поморском воеводстве (находится на севере Польши, на побережье Балтийского моря)", - уточнило агентство.

Сообщается, что в двухнедельных практических учениях принимают участие солдаты из Германии, Испании, Польши, Италии, Румынии, Чехии, Дании, Бельгии, Венгрии, Эстонии, Литвы и США) и штаб-квартиры Еврокорпуса.

В ходе учений военнослужащие будут выполнять задачи в том числе в рамках военной инженерии, водолазного дела, обезвреживания взрывчатых веществ, химической и биологической защиты, а также метеорологии и океанографии, сообщает агентство.