Такаити и Трамп обсудили урегулирование конфликта Японии и КНР из-за Тайваня

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе состоявшегося ранее на этой неделе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждала вопрос урегулирования конфликта между Токио и Пекином, который произошел после высказываний главы японского правительства о Тайване и острой реакции на них Китая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным источников агентства в правительстве Японии, Такаити и Трамп обсудили возможность совместной работы над урегулированием дипломатического конфликта между Токио и Пекином, который продолжает набирать обороты.

Сама Такаити ранее в разговоре с журналистами отметила, что Трамп проинформировал ее о состоянии американо-китайских отношений, а также сообщил ей, что провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом она не упоминала, что обсуждала с главой Белого дома конфликт между Японией и Китаем.