Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Такаити и Трамп обсудили урегулирование конфликта Японии и КНР из-за Тайваня

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 08:49
    Такаити и Трамп обсудили урегулирование конфликта Японии и КНР из-за Тайваня

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе состоявшегося ранее на этой неделе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсуждала вопрос урегулирования конфликта между Токио и Пекином, который произошел после высказываний главы японского правительства о Тайване и острой реакции на них Китая.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

    По данным источников агентства в правительстве Японии, Такаити и Трамп обсудили возможность совместной работы над урегулированием дипломатического конфликта между Токио и Пекином, который продолжает набирать обороты.

    Сама Такаити ранее в разговоре с журналистами отметила, что Трамп проинформировал ее о состоянии американо-китайских отношений, а также сообщил ей, что провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом она не упоминала, что обсуждала с главой Белого дома конфликт между Японией и Китаем.

    Дональд Трамп Санаэ Такаити Япония КНР Тайвань конфликт

    Последние новости

    08:57

    В Китае при наезде поезда погибли 11 человек

    Другие страны
    08:49

    Такаити и Трамп обсудили урегулирование конфликта Японии и КНР из-за Тайваня

    Другие страны
    08:37

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:30

    Марта Кос: Средний коридор должен стать надежной альтернативой другим маршрутам - ЭКСКЛЮЗИВ

    Другие страны
    08:14

    СМИ: Пожар в районе Тай По стал самым смертоносным за историю Гонконга

    Другие страны
    07:41

    Жительница Хоровлу: Я бы хотела, чтобы мой брат-шехид вернулся в наше село вместе с нами

    Внутренняя политика
    07:25

    Глава Пентагона опроверг информацию о гибели нацгвардейцев США

    Другие страны
    06:56
    Фото

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:46

    CBS: Стрелявший в нацгвардейцев США имеет гражданство Афганистана

    Другие страны
    Лента новостей