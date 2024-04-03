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Тайваньская TSMC оценила свой убыток от землетрясения в 60 млн долларов

Тайваньская TSMC оценила свой убыток от землетрясения в 60 млн долларов Крупнейший в мире производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) оценила свои убытки от землетрясения в Тайване примерно в 60 млн долларов.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 09:49
Тайваньская TSMC оценила свой убыток от землетрясения в 60 млн долларов

Крупнейший в мире производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) оценила свои убытки от землетрясения в Тайване примерно в 60 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом пишет тайваньская газета Commercial Times.

При этом компания считает, что влияние землетрясения на производство "будет ограниченным".

В TSMC уточнили, что в целях обеспечения безопасности персонала некоторые производственные помещения компании были эвакуированы. Часть производственных мощностей была приостановлена. Из соображений безопасности было принято решение сегодня, 3 апреля, приостановить работу по всему Тайваню.

Утром у восточного побережья Тайваня были зафиксированы землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. По последним данным, четыре человека погибли, пострадали более 90.

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Версия на английском языке Taiwan’s TSMC estimates its loss from quake at nearly $60M

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