Тайваньская компания выделит по $30 тыс. семьям погибших при взрыве в ТЦ

Тайваньская компания Shin Kong Group, которой принадлежит торговый центр в Тайджуне, где в минувший четверг произошел взрыв, заявила, что берет на себя ответственность за инцидент и выплатит компенсации семьям погибших.

Тайваньская компания Shin Kong Group, которой принадлежит торговый центр в Тайджуне, где в минувший четверг произошел взрыв, заявила, что берет на себя ответственность за инцидент и выплатит компенсации семьям погибших.

Как передает Report со ссылкой на газета Taipei Times , об этом сообщил журналистам президент компании Ричард Ву.

"Руководство компании предоставляет 1 млн тайваньских долларов (около $30 тыс.) в качестве компенсации каждой семье погибших", - заявил он.

Взрыв произошел на 12-м этаже торгового центра Shin Kong Mitsukoshi, по предварительной версии, взорвался баллон с газом. В результате погибли четыре человека и около 30 получили ранения и травмы, 25 пострадавших остаются в больницах города.