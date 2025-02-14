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Тайваньская компания выделит по $30 тыс. семьям погибших при взрыве в ТЦ

Тайваньская компания выделит по $30 тыс. семьям погибших при взрыве в ТЦ Тайваньская компания Shin Kong Group, которой принадлежит торговый центр в Тайджуне, где в минувший четверг произошел взрыв, заявила, что берет на себя ответственность за инцидент и выплатит компенсации семьям погибших.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 07:19
Тайваньская компания выделит по $30 тыс. семьям погибших при взрыве в ТЦ

Тайваньская компания Shin Kong Group, которой принадлежит торговый центр в Тайджуне, где в минувший четверг произошел взрыв, заявила, что берет на себя ответственность за инцидент и выплатит компенсации семьям погибших.

Как передает Report со ссылкой на газета Taipei Times, об этом сообщил журналистам президент компании Ричард Ву.

"Руководство компании предоставляет 1 млн тайваньских долларов (около $30 тыс.) в качестве компенсации каждой семье погибших", - заявил он.

Взрыв произошел на 12-м этаже торгового центра Shin Kong Mitsukoshi, по предварительной версии, взорвался баллон с газом. В результате погибли четыре человека и около 30 получили ранения и травмы, 25 пострадавших остаются в больницах города.

Как отмечает информационный портал Focus Taiwan, начальник пожарного управления Тайчжуна Сунь Фуюй опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию, что при взрыве люди якобы выпадали из окон. "Никто не падал с 12-го этажа", - сказал Сунь Фуюй.

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