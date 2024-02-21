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Тайвань заявил, что не наращивал численность своих войск на архипелаге Цзиньмэнь

Тайвань заявил, что не наращивал численность своих войск на архипелаге Цзиньмэнь Тайвань не наращивал численность своих вооруженных сил на архипелаге Цзиньмэнь после инцидента с рыбаками из материкового Китая.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 09:23
Тайвань заявил, что не наращивал численность своих войск на архипелаге Цзиньмэнь

Тайвань не наращивал численность своих вооруженных сил на архипелаге Цзиньмэнь после инцидента с рыбаками из материкового Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге представитель оборонного ведомства острова полковник Ли Чанфу.

"Вооруженные силы на внешних островах [Цзиньмэнь] не увеличивали свою численность, но нарастили интенсивность учений на случай возникновения различных ситуаций", - приводит его слова Центральное информационное агентство Тайваня.

Береговая охрана Тайваня 14 февраля обвинила рыболовное судно из материкового Китая в незаконном проникновении в акваторию возле подконтрольного острову архипелага Цзиньмэнь. Судно попыталось скрыться, однако во время преследования перевернулось, в результате чего два члена экипажа погибли, еще двое были спасены.

Пекин выразил протест в связи с действиями Тайбэя. Инцидент привел к очередному росту напряженности в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива. С воскресенья корабли береговой охраны КНР начали регулярное патрулирование акватории острова Цзиньмэнь.

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Версия на английском языке Taiwan says it has not stepped up military deployments on frontline islands

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