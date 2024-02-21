Тайвань заявил, что не наращивал численность своих войск на архипелаге Цзиньмэнь

Тайвань не наращивал численность своих вооруженных сил на архипелаге Цзиньмэнь после инцидента с рыбаками из материкового Китая.

Тайвань не наращивал численность своих вооруженных сил на архипелаге Цзиньмэнь после инцидента с рыбаками из материкового Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге представитель оборонного ведомства острова полковник Ли Чанфу.

"Вооруженные силы на внешних островах [Цзиньмэнь] не увеличивали свою численность, но нарастили интенсивность учений на случай возникновения различных ситуаций", - приводит его слова Центральное информационное агентство Тайваня.

Береговая охрана Тайваня 14 февраля обвинила рыболовное судно из материкового Китая в незаконном проникновении в акваторию возле подконтрольного острову архипелага Цзиньмэнь. Судно попыталось скрыться, однако во время преследования перевернулось, в результате чего два члена экипажа погибли, еще двое были спасены.

Пекин выразил протест в связи с действиями Тайбэя. Инцидент привел к очередному росту напряженности в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива. С воскресенья корабли береговой охраны КНР начали регулярное патрулирование акватории острова Цзиньмэнь.