О нас

Тайвань засек возле острова 57 китайских военных самолетов и 4 корабля

Тайвань засек возле острова 57 китайских военных самолетов и 4 корабля Министерство нацобороны (МНО) Тайваня за сутки обнаружило рядом с островом 57 китайских военных самолетов и четыре военно-морских корабля НОАК.
Другие страны
9 января 2023 г. 09:21

Министерство нацобороны (МНО) Тайваня за сутки обнаружило рядом с островом 57 китайских военных самолетов и четыре военно-морских корабля НОАК.

Как передает Report, об этом сообщает Taiwan News.

По данным издания, наблюдения за воздушным и морским пространством вокруг Тайваня велись с 6 часов утра 8 января до 6 часов утра 9 января.

Из 57 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК) 28 были обнаружены в опознавательной зоне ПВО Тайваня (ADIZ). Среди них серединную линию Тайваньского пролива пересекли шесть истребителей Shenyang J-11, два истребителя Су-30, два истребителя Chengdu J-10 и два разведывательных беспилотника Harbin BZK-005, отмечает тайваньское военное ведомство.

Еще 12 истребителей Shenyang J-16 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 были замечены в юго-западной зоне ПВО Тайваня

Кроме того, два бомбардировщика Xian H-6 и один разведывательный беспилотник Harbin BZK-005 пролетели вдоль юга в юго-западном и юго-восточном секторах ПВО.

Для наблюдения за противником Тайвань поднял в воздух самолеты, задействовал боевые корабли и системы ПВО.

Всего с начала января 2023 года Минобороны Тайваня зафиксировало возле острова 157 военных самолетов и 30 кораблей, отмечает издание.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Taiwan tracks 57 Chinese military aircraft, 4 naval ships around country

Экслюзивные новости

Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
6 января 2023 г. 14:14
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
6 января 2023 г. 11:17
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию умных городов
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов"
4 января 2023 г. 10:45
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi