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Тайвань засек приближение 24 самолетов и 7 кораблей Китая

Тайвань засек приближение 24 самолетов и 7 кораблей Китая Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
3 января 2025 г. 06:19
Тайвань засек приближение 24 самолетов и 7 кораблей Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом сообщило тайваньское военное ведомство в X.

"24 самолета НОАК и 7 кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что 18 самолетов из этого числа пересекли срединную линию и вошли в северную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня. "Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом", - указывается в тексте.

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