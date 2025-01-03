Тайвань засек приближение 24 самолетов и 7 кораблей Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report , об этом сообщило тайваньское военное ведомство в X.

"24 самолета НОАК и 7 кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что 18 самолетов из этого числа пересекли срединную линию и вошли в северную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня. "Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом", - указывается в тексте.