Тайвань зафиксировал в районе острова 42 летательных аппарата и 8 кораблей НОАК

Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе 42 летательных аппарата и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе 42 летательных аппарата и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает оборонное ведомство острова.

29 летательных аппаратов, утверждается в сообщении, пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива в северной, центральной и южной ее частях, а также совершили заход в опознавательную зону ПВО острова.

Ранее Восточная зона боевого командования объявила, что НОАК 8-10 апреля проведет учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от острова.