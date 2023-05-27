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Тайвань зафиксировал приближение китайского авианосца "Шаньдун" к острову

Тайвань зафиксировал приближение китайского авианосца "Шаньдун" к острову Военные Тайваня в субботу зафиксировали движение по Тайваньскому проливу трех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в том числе авианосца "Шаньдун".
Другие страны
27 мая 2023 г. 11:50
Тайвань зафиксировал приближение китайского авианосца Шаньдун к острову

Военные Тайваня в субботу зафиксировали движение по Тайваньскому проливу трех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в том числе авианосца "Шаньдун".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

"Три корабля НОАК, в их числе авианосец "Шаньдун", в полдень прошли по Тайваньскому проливу. Они движутся к западу от срединной линии [Тайваньского пролива]", - сказано в сообщении.

Как отмечается, вооруженные силы Тайваня следят за перемещением кораблей и будут "реагировать соответствующим образом".

В апреле авианосец "Шаньдун" принимал участие в учениях ВМС НОАК в районе Тайваня. В настоящее время в составе ВМС НОАК есть два авианосца: первый из них - "Ляонин" - достроен на базе незавершенного советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного Китаем у Украины. Второй - "Шаньдун" - был построен Китаем самостоятельно на базе "Ляонина". Кроме того, в июне прошлого года КНР спустила на воду третий авианосец, который назван "Фуцзянь".

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