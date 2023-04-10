Тайвань зафиксировал приближение к острову 70 летательных аппаратов Китая

Тайвань зафиксировал в понедельник в прилегающем к острову районе 70 летательных аппаратов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Тайвань зафиксировал в понедельник в прилегающем к острову районе 70 летательных аппаратов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом сообщило в своем Twitter оборонное ведомство острова.

"Сегодня по состоянию на 06:00 (02:00 - бакинское время) в районе Тайваня было обнаружено 70 летательных аппаратов и 11 кораблей НОАК", - говорится в заявлении.

Как утверждает ведомство, 35 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и оказались в юго-западном и юго-восточном секторах опознавательной зоны ПВО острова. Среди них были истребители Су-30, J-11, J-16, J-10, J-15, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, самолет радиолокационной разведки Y-8, разведывательно-ударный беспилотник CH-4 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500. Военные Тайваня в ответ подняли в воздух патрульную авиацию, распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.