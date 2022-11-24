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Тайвань зафиксировал приближение к острову 7 самолетов и 4 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение к острову 7 самолетов и 4 кораблей КНР Оборонное ведомство Тайваня за последние сутки зафиксировало в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и семь самолетов.
Другие страны
24 ноября 2022 г. 06:49
Тайвань зафиксировал приближение к острову 7 самолетов и 4 кораблей КНР

Оборонное ведомство Тайваня за последние сутки зафиксировало в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и семь самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежедневной сводке, публикуемой на сайте ведомства.

"Сегодня по состоянию к 06:00 утра (02:00 - бакинское время) вокруг Тайваня было обнаружено семь самолетов и четыре корабля НОАК", - отмечается в заявлении.

Утверждается, что в ходе маневров два истребителя J-11 пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива на ее юго-западном участке. Военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК проводит такие маневры регулярно после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим в Тайбэе побывали еще несколько американских и других иностранных делегаций. В КНР считают подобные визиты провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны.

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Версия на азербайджанском языке Tayvan Çinin 7 təyyarə və 4 gəmisinin adaya yaxınlaşmasını qeydə alıb

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