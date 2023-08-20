Тайвань зафиксировал приближение кораблей и летательных аппаратов КНР

Министерство обороны Тайваня в ежедневной сводке сообщило, что за прошедшие сутки зафиксировало в зоне тайваньского пролива 45 воздушных судов и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Согласно данным оборонного ведомства, из них 27 во

За прошедшие сутки зафиксировано в зоне тайваньского пролива 45 воздушных судов и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Так, из них 27 воздушных судов пересекли Тайваньский пролив в "срединной линии" и вошли в тайваньскую опознавательную зону ПВО.

Как передает Report , об этом сообщило министерство обороны Тайваня в Х (ранее Twitter).

"Сегодня к 6 утра (02:00 по бакинскому времени) вокруг Тайваня было обнаружено 45 самолетов и 9 кораблей НОАК. 27 из обнаруженных самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную ПВО Тайваня. Вооруженные силы Китайской Республики следили за ситуацией и поставили перед самолетами CAP, кораблями ВМС и ракетными комплексами наземного базирования задачу отреагировать на эти действия",- говорится в заявлении.

По данным ведомства, это были истребители SU-30, транспортный самолет Y-9, многоцелевой вертолет Z-9, истребители J-10 и J-11.