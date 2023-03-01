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Тайвань зафиксировал приближение к острову 25 самолетов и 3 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение к острову 25 самолетов и 3 кораблей КНР Тайваньские ВС за минувшие сутки зафиксировали в районе острова 3 корабля и 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
1 марта 2023 г. 07:49
Тайвань зафиксировал приближение к острову 25 самолетов и 3 кораблей КНР

Тайваньские ВС за минувшие сутки зафиксировали в районе острова 3 корабля и 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Тайваня.

"Сегодня по состоянию на 06:00 (02:00 - бакинское) около Тайваня были обнаружены 25 самолетов и 3 корабля НОАК", - уточняется в нем.

Согласно сообщению, вооруженные силы острова "следят за ситуацией", а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. С юго-запада в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня, как уточняется, вошли 19 самолетов НОАК. Это были многоцелевые истребители J-10.

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