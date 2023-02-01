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Тайвань зафиксировал приближение 34 летательных аппаратов и 9 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение 34 летательных аппаратов и 9 кораблей КНР Минобороны Тайваня за прошедшие сутки зафиксировало в зоне Тайваньского пролива девять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Также было обнаружено 34 летательных аппарата НОАК.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 10:13
Тайвань зафиксировал приближение 34 летательных аппаратов и 9 кораблей КНР

Минобороны Тайваня за прошедшие сутки зафиксировало в зоне Тайваньского пролива девять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Также было обнаружено 34 летательных аппарата НОАК.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства, уточнив, что авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы Тайваня находятся в состоянии готовности.

Китай считает Тайвань своей территорией, ситуация на острове обострилась после того, как в августе 2022 года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. С тех пор китайская армия регулярно проводит учения близи острова. В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом и предупредил, что тайваньский вопрос является красной линией. В Америке уже обсуждают возможность полномасштабной войны с Китаем.

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