Тайвань зафиксировал приближение 34 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 34 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 34 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте военного ведомства острова.

Так, 24 летательных аппарата "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к северу, юго-востоку или юго-западу от него". Среди них один беспилотник CH-4, два BZK-005, 10 истребителей J-10, четыре J-16, два Су-30, многоцелевой самолет Y-9, противолодочный самолет Y-8, два бомбардировщика H-6K и самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500.

Отмечается, что армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.