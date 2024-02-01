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Тайвань зафиксировал приближение 33 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение 33 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 33 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
1 февраля 2024 г. 09:05
Тайвань зафиксировал приближение 33 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 33 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Утверждается, что 14 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями, указывается в заявлении.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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Версия на английском языке Taiwan tracks 33 Chinese military aircraft, 6 naval ships

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