О нас

Тайвань зафиксировал приближение 32 летательных аппаратов и 9 кораблей Китая

Тайвань зафиксировал приближение 32 летательных аппаратов и 9 кораблей Китая Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 32 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
26 августа 2023 г. 09:21
Тайвань зафиксировал приближение 32 летательных аппаратов и 9 кораблей Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 32 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

Согласно сообщению, 20 воздушных аппаратов "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу, к юго-востоку или к северо-востоку от него".

Среди них были беспилотники TB-001, BZK-005 и CH-4, истребители SU-30 и J-10, истребители-бомбардировщики JH-7, противолодочный самолет Y-8, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Сегодня отмечается день города Лачын
Сегодня отмечается день города Лачын
26 августа 2023 г. 00:01
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
ФотоСегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2023 г. 00:00
В Лачынском районе состоялось открытие рыбоводческого хозяйства Хакари
ФотоВ Лачынском районе состоялось открытие рыбоводческого хозяйства "Хакари"
25 августа 2023 г. 23:12
В Лачынском районе открылся съемочный павильон творческой студии Хочазфильм
ФотоВ Лачынском районе открылся съемочный павильон творческой студии "Хочазфильм"
25 августа 2023 г. 23:07
Сдана в эксплуатацию после капитального ремонта полная средняя школа номер 2 Лачынского района
ФотоСдана в эксплуатацию после капитального ремонта полная средняя школа номер 2 Лачынского района
25 августа 2023 г. 22:55
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Кяльбаджара и Лачына
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Кяльбаджара и Лачына
25 августа 2023 г. 22:08
Президент и первая леди приняли участие в открытии мебельной фабрики в Лачынской промышленной зоне
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии мебельной фабрики в Лачынской промышленной зоне
25 августа 2023 г. 21:45
В Лачыне заложен фундамент гостиничного комплекса
ФотоВ Лачыне заложен фундамент гостиничного комплекса
25 августа 2023 г. 21:21
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачын
25 августа 2023 г. 21:12
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Лачынском международном аэропорту
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Лачынском международном аэропорту
25 августа 2023 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi