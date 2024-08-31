Тайвань зафиксировал приближение 30 летательных аппаратов и 11 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 30 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Как передает Report, об этом сообщило оборонное ведомство острова.
20 летательных аппаратов НОАК пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной, юго-западной и восточной частях острова.
Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.