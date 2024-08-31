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Тайвань зафиксировал приближение 30 летательных аппаратов и 11 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение 30 летательных аппаратов и 11 кораблей КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 30 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
31 августа 2024 г. 10:34
Тайвань зафиксировал приближение 30 летательных аппаратов и 11 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 30 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом сообщило оборонное ведомство острова.

20 летательных аппаратов НОАК пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной, юго-западной и восточной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

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