Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов КНР

Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов КНРВооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая.
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая.
Как передает Report, об этом сообщило оборонное ведомство острова в соцсети Х.
Как указывается в заявлении, 19 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной и юго-западной частях острова.
Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.
27 PLA aircraft and 6 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 19 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan’s northern, central, and southwestern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/3pTHiwlT4A
— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) (@MoNDefense) October 7, 2024