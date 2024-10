Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Как передает Report , об этом сообщило оборонное ведомство острова в соцсети Х.

Как указывается в заявлении, 19 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной и юго-западной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.