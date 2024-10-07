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Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов КНР

Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая.
Другие страны
7 октября 2024 г. 08:51
Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Как передает Report, об этом сообщило оборонное ведомство острова в соцсети Х.

Как указывается в заявлении, 19 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной и юго-западной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

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