Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов и 9 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также 3 судов государственных ведомств КНР.

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также 3 судов государственных ведомств КНР.

Как передает Report , об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

Как указывается в документе, 14 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной, юго-западной и юго-восточной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.