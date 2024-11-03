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Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов и 9 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов и 9 кораблей КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также 3 судов государственных ведомств КНР.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 08:58
Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов и 9 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также 3 судов государственных ведомств КНР.

Как передает Report, об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

Как указывается в документе, 14 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной, юго-западной и юго-восточной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

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