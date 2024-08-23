Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов армии Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 27 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая.

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 27 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая.

Как передает Report, об этом сообщило оборонное ведомство острова.

Как отмечается в заявлении, ранним утром 23 августа было зафиксировано приближение к острову 27 летательных аппаратов, в том числе истребителей J-16, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, а также беспилотных летательных аппаратов.

Как утверждается, 23 летательных аппарата пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной, юго-западной и восточной частях острова, чтобы провести совместное боевое патрулирование с кораблями КНР.

В пятницу утром оборонное ведомство Тайваня сообщило, что за сутки было зафиксировано приближение к острову 41 летательного аппарата и 7 кораблей КНР