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Тайвань зафиксировал приближение 25 летательных аппаратов и 8 кораблей армии КНР

Тайвань зафиксировал приближение 25 летательных аппаратов и 8 кораблей армии КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 25 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
23 ноября 2023 г. 06:46
Тайвань зафиксировал приближение 25 летательных аппаратов и 8 кораблей армии КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 25 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как отмечается в документе, 12 летательных аппаратов "пересекли срединную линию Тайваньского пролива, зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу и юго-востоку от него". Среди них шесть истребителей J-10, два J-16, один противолодочный самолет Y-8, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, а также два стратегических бомбардировщика H-6.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Вооруженные силы Тайваня 18 сентября сообщили, что зафиксировали за сутки полеты возле острова 103 военных самолетов НОАК. Это стало самой масштабной операцией такого рода по меньшей мере с августа прошлого года.

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