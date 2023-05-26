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Тайвань зафиксировал приближение 21 воздушного судна и 11 кораблей Китая

Тайвань зафиксировал приближение 21 воздушного судна и 11 кораблей Китая Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало приближение к острову 21 воздушного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
26 мая 2023 г. 11:51
Тайвань зафиксировал приближение 21 воздушного судна и 11 кораблей Китая

Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало приближение к острову 21 воздушного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

По его данным, 13 воздушных судов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Среди них два стратегических бомбардировщика H-6, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, противолодочный вертолет Z-9, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, шесть истребителей J-16 и два разведывательных беспилотника BZK-005.

В ответ на действия НОАК оборонное ведомство Тайваня подняло в воздух авиацию, а средства ПВО выполняли слежение за указанными целями.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося в августе прошлого года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

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