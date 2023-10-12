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Тайвань зафиксировал приближение 20 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение 20 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 20 летательных аппаратов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
12 октября 2023 г. 07:15
Тайвань зафиксировал приближение 20 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 20 летательных аппаратов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте оборонного ведомства острова.

В документе указывается, 14 воздушных аппаратов "пересекли срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО острова к северу и юго-западу от него". Среди них беспилотник TB-001, четыре истребителя Су-30, четыре J-10, четыре J-16, а также многоцелевой самолет Y-9.

Отмечается, что армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

18 сентября Вооруженные силы Тайваня сообщили, что зафиксировали за сутки полеты возле острова 103 военных самолетов НОАК, что стало самой масштабной такой операцией по меньшей мере с августа прошлого года.

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