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Тайвань зафиксировал приближение 18 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение 18 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР Военные Тайваня зафиксировали приближение 6 кораблей и 18 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
25 января 2024 г. 08:55
Тайвань зафиксировал приближение 18 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР

Военные Тайваня зафиксировали приближение 6 кораблей и 18 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении военного ведомства острова, размещенном в X (ранее Twitter).

Утверждается, что четыре летательных аппарата пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или заходили в опознавательную зону ПВО острова. Военные Тайваня следили за ситуацией и задействовали соответствующие силы для ответа, отмечается в сообщении.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты в свете обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.

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