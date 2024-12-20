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Тайвань зафиксировал приближение 12 самолетов и 5 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение 12 самолетов и 5 кораблей КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в минувшие сутки приближение к острову 12 самолетов и 5 кораблей КНР.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 09:59
Тайвань зафиксировал приближение 12 самолетов и 5 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в минувшие сутки приближение к острову 12 самолетов и 5 кораблей КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило тайванское оборонное ведомство в соцсети "X".

"12 самолетов НОАК и 5 кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 6 утра сегодня. 5 самолетов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом", - указывает ведомство.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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