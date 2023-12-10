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Тайвань зафиксировал приближение 12 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал приближение 12 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 12 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
10 декабря 2023 г. 09:54
Тайвань зафиксировал приближение 12 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 12 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как отмечается в документе, четыре летательных аппарата вошли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него. Это противолодочный самолет Y-8 и три истребителя J-16.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями, сказано в заявлении.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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