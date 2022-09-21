Тайвань зафиксировал появление в регионе шести военных кораблей и 38 самолетов КНР

Оборонное ведомство Тайваня в среду зафиксировало в прилегающем к острову регионе шесть кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 38 самолетов.

Оборонное ведомство Тайваня в среду зафиксировало в прилегающем к острову регионе шесть кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 38 самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежедневной сводке ведомства.

По его данным, в ходе маневров 17 летательных аппаратов пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Среди них - три истребителя Су-30, шесть J-11 ("Цзянь-11), два J-16, истребитель-бомбардировщик JH-7, два самолета радиоэлектронной разведки Y-8 ("Юнь-8") и три беспилотника. Тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.