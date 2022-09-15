О нас

Тайвань зафиксировал появление в регионе 5 китайских военных кораблей и 26 самолетов

Тайвань зафиксировал появление в регионе 5 китайских военных кораблей и 26 самолетов Оборонное ведомство Тайваня в четверг зафиксировало в прилегающем к острову регионе пять кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 26 самолетов.
Другие страны
15 сентября 2022 г. 17:06
Тайвань зафиксировал появление в регионе 5 китайских военных кораблей и 26 самолетов

Оборонное ведомство Тайваня в четверг зафиксировало в прилегающем к острову регионе пять кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 26 самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об cэтом говорится в ежедневной сводке ведомства.

В ходе маневров 11 летательных аппаратов пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива и опознавательную зону ПВО острова. Среди них - два истребителя Су-30, четыре J-16, два истребителя-бомбардировщика JH-7, беспилотники BZK-007 и WZ-7, а также самолет радиоэлектронной разведки Y-9.

Тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Taiwan spots 5 Chinese warships, 26 aircraft in its vicinity

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi