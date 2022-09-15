Тайвань зафиксировал появление в регионе 5 китайских военных кораблей и 26 самолетов

Оборонное ведомство Тайваня в четверг зафиксировало в прилегающем к острову регионе пять кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 26 самолетов.

Оборонное ведомство Тайваня в четверг зафиксировало в прилегающем к острову регионе пять кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 26 самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об cэтом говорится в ежедневной сводке ведомства.

В ходе маневров 11 летательных аппаратов пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива и опознавательную зону ПВО острова. Среди них - два истребителя Су-30, четыре J-16, два истребителя-бомбардировщика JH-7, беспилотники BZK-007 и WZ-7, а также самолет радиоэлектронной разведки Y-9.

Тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.