Тайвань зафиксировал появление в регионе 23 военных самолетов и 5 кораблей КНР

Оборонное ведомство Тайваня в пятницу зафиксировало в прилегающем к острову регионе пять кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 23 самолета.

Оборонное ведомство Тайваня в пятницу зафиксировало в прилегающем к острову регионе пять кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 23 самолета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Утверждается, что в ходе маневров три истребителя J-16 и один Су-30 пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК усилила военное присутствие в регионе после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим остров посетило еще несколько американских делегаций. В КНР считают подобные визиты провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая, исходя из того, что остров рассматривается как неотъемлемая часть территории страны.