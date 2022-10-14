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Тайвань зафиксировал появление в регионе 23 военных самолетов и 5 кораблей КНР

Тайвань зафиксировал появление в регионе 23 военных самолетов и 5 кораблей КНР Оборонное ведомство Тайваня в пятницу зафиксировало в прилегающем к острову регионе пять кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 23 самолета.
Другие страны
14 октября 2022 г. 17:55
Тайвань зафиксировал появление в регионе 23 военных самолетов и 5 кораблей КНР

Оборонное ведомство Тайваня в пятницу зафиксировало в прилегающем к острову регионе пять кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 23 самолета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Утверждается, что в ходе маневров три истребителя J-16 и один Су-30 пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК усилила военное присутствие в регионе после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим остров посетило еще несколько американских делегаций. В КНР считают подобные визиты провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая, исходя из того, что остров рассматривается как неотъемлемая часть территории страны.

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