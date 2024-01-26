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Тайвань зафиксировал два военных летательных аппарата КНР в зоне ПВО

Тайвань зафиксировал два военных летательных аппарата КНР в зоне ПВО Оборонное ведомство Тайваня утверждает, что два летательных аппарата Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Другие страны
26 января 2024 г. 06:06
Тайвань зафиксировал два военных летательных аппарата КНР в зоне ПВО

Оборонное ведомство Тайваня утверждает, что два летательных аппарата Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X.

"Сегодня по состоянию на 06:00 (по местному времени) в районе Тайваня было обнаружено 10 летательных аппаратов и 4 корабля НОАК. Два из обнаруженных летательных аппаратов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня", - отмечается в заявлении. Военные Тайваня следили за ситуацией и задействовали соответствующие силы для ответа, говорится в сообщении.

Опознавательная зона ПВО Тайваня провозглашена островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

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