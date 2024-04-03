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Тайвань задействует армию в спасательной операции в зоне землетрясения

Тайвань задействует армию в спасательной операции в зоне землетрясения Власти Тайваня приняли решение задействовать военнослужащих для участия в спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 08:54
Тайвань задействует армию в спасательной операции в зоне землетрясения

Власти Тайваня приняли решение задействовать военнослужащих для участия в спасательной операции и ликвидации последствий землетрясения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства острова.

"После получения информации о том, что в уезде Хуалянь есть наклонившиеся дома и другие разрушения, вторая оперативная зона направила войска для оказания помощи пострадавшим", - отмечается в документе.

Как указало оборонное ведомство, армия создала специальный штаб, который будет собирать все данные и координировать действия с гражданскими органами власти.

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