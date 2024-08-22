Тайвань в 2025 году выделит $2,83 млрд на закупку истребителей

Власти Тайваня намерены в 2025 году выделить 90,4 млрд новых тайваньских долларов (около 2,83 млрд долларов США) на программы по повышению боеспособности ВМС и ВВС.

Власти Тайваня намерены в 2025 году выделить 90,4 млрд новых тайваньских долларов (около 2,83 млрд долларов США) на программы по повышению боеспособности ВМС и ВВС.

Как передает Report, об этом говорится в представленном Исполнительным юанем (кабинет правительства) Тайваня проекте бюджета на 2025 год.

Согласно документу, в рамках процесса также планируется закупить новые истребители.

Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение оборонных расходов Тайваня до рекордных 647 млрд новых тайваньских долларов (около 20,25 млрд долларов США).