Тайвань увеличивает срок обязательной военной службы

Власти Тайваня объявили об увеличении срока обязательной военной службы для граждан с четырех месяцев до одного года в условиях усиления военного давления со стороны Китая.

Власти Тайваня объявили об увеличении срока обязательной военной службы для граждан с четырех месяцев до одного года в условиях усиления военного давления со стороны Китая.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявила президент Тайваня Цай Инвэнь в ходе пресс-конференции после совещания по вопросам нацбезопасности.

Президент Тайваня Цай Инвэнь и руководство Минобороны Тайваня обсуждали реформу военной системы страны с 2020 года "на фоне растущих угроз со стороны Китая". На сегодняшнем совещании по безопасности этот вопрос был решен окончательно. По плану властей с 2024 года призванные на службу мужчины, родившиеся после 1 января 2005 года, должны будут проходить более интенсивную подготовку, включая обучение стрельбе, обращение с более мощным оружием, включая ПЗРК "Стингер" и противотанковые ракеты.

Ежемесячная зарплата военнослужащих по призыву будет повышена до 670 долларов. Инвэнь заявила, что решение о продлении срока службы было "крайне непростым", но будучи главнокомандующим ВС и президентом страны, она, по ее словам, "не могла не взять на себя эту ответственность, чтобы Тайвань мог жить дальше".

По оценкам тайваньского аналитического Фонда национальной политики, которые приводит агентство Reuters, продление срока службы может с 2027 года обеспечивать дополнительно 60-70 тыс. человек личного состава. В настоящее время тайваньская армия комплектуется из добровольцев-контрактников и призывников. Ее численность составляет 165 тыс. человек.