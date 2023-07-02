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Тайвань увеличит производство противокорабельных ракет в пять раз

Тайвань увеличит производство противокорабельных ракет в пять раз Власти Тайваня планируют выделить 57,3 млрд новых тайваньских долларов (около $1,84 млрд) на пятикратное увеличение годового производства противокорабельных крылатых ракет к 2026 году.
Другие страны
2 июля 2023 г. 14:38
Тайвань увеличит производство противокорабельных ракет в пять раз

Власти Тайваня планируют выделить 57,3 млрд новых тайваньских долларов (около $1,84 млрд) на пятикратное увеличение годового производства противокорабельных крылатых ракет к 2026 году.

Как передает Report со ссылкой на газету "Тайбэй шибао", программа утверждена в ответ на активизацию ВМС Китая в районе острова.

По его данным, сейчас промышленность острова способна производить около 200 противокорабельных ракет в год. В их числе около 130 ракет Hsiung Feng II и Hsiung Sheng, которые собираются на одной производственной линии, а также около 70 ракет Hsiung Feng III. Как сообщил источник издания в оборонном ведомстве, в этом году планируется начать массовое производство усовершенствованной модификации Hsiung Feng II, радиус действия которой расширен с 200 до 400 км. Производство других типов крылатых ракет также будет увеличено.

По данным собеседника издания, в текущем году на эти цели будет выделено 15,5 млрд новых тайваньских долларов (около $497,83 млн). В 2024 году бюджетные ассигнования по этой статье будут увеличены до 19,8 млрд новых тайваньских долларов (порядка $635,4 млн). При этом, как отмечает газета, объемы финансирования достигнут пика в 2025 году: программа предусматривает вложение около 22 млрд новых тайваньских долларов ($706 млн). К 2026 году промышленность острова должна ежегодно выпускать около 1 тыс. противокорабельных ракет.

Как указывает "Тайбэй шибао", такие меры приняты в ответ на наращивание материковым Китаем производства военных кораблей, а также участившиеся учения ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня, в ходе которых отрабатывается блокада острова.

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Версия на английском языке Taiwan to ramp up production of anti-ship missiles

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